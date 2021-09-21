У вівторок, 21 вересня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 26,71 гривні. Загалом минулий тиждень був дуже збалансованим. З одного боку на гривню тиснуло скорочення портфелю нерезидентів в ОВДП на 2 мільярди гривень та пожвавлення імпортерів. Але великі продажі експортерів перекривали цей дефіцит, тож гривня була відносно стабільною.

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Ринок минулого тижня залишався досить спокійним і флейтовав (залишався у вузькому діапазоні торгів) в коридорі 26,62 – 26,74,

– розповів Антон Курінний, провідний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

Що впливатиме на долар цього тижня

Фінансисти, опитані 24 каналом, переконані, що цей тиждень може стати початком ослаблення гривні, щоправда, незначного. Серед факторів аналітики ICU виділяють:

наближення кінця місяця і необхідність сплачувати щомісячні податки, адже це може збільшити пропозицію валюти на ринку;

з одного боку збільшення попиту від імпортерів, а з іншого – збільшення пропозиції від аграріїв-експортерів, що балансуватиме ринок.

Тому найближчим часом курс гривні залишиться в коридорі 26,5 – 27 з імовірним незначним ослабленням через збільшення імпорту та високі ціни на товари його енергетичної складової. Тарас Котович, Олександр Мартиненко Аналітики ICU

Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, до факторів додає ще психологічні чинники. За її словами, досить суттєве укріплення гривні у вересні стало несподіваним для багатьох учасників ринку. І наразі вони здебільшого очікують переходу до поступового зростання курсу долару.

Передумови в кінці вересня для цього дійсно є. Тож я очікую посилення волатильності на торгах наступного тижня та пожвавлення спекулятивно налаштованих учасників,

– розповіла експертка.

Яким буде курс долара до 24 вересня