Курс валют на 22 березня: долар виріс в ціні, євро навпаки – впало

На понеділок, 22 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У понеділок, 22 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,72 гривні. Це на 4 копійки більше, ніж 19 березня.

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Європейська валюта також втратила в ціні. Відтак євро у понеділок оцінили в 32,95 гривні, що на 3 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,70 – 27,72 гривні.

Євро: 32,92 – 32,95 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,62 гривні, продаж – 27,76 гривні.

Євро: купівля – 32,78 гривні, продаж – 33,10 гривні.

Прогноз курсу гривні до 2024 року

У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 гривні за долар.

У МВФ вважають, що у 2021 році курс долара зупиниться на позначці у 28,12 гривні.

Водночас у сценарії розвитку економіки від Мінекономіки зазначено, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу