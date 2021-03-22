На понедельник, 22 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В понедельник, 22 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,72 гривны, что на 4 копейки больше, чем в п'ятницу, 19 марта.

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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 32,95 гривны, что на 3 копейку меньше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,70 – 27,72 гривны.

Евро: 32,92 – 32,95 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,62 гривны, продажа – 27,76 гривны.

Евро: покупка – 32,78 гривны, продажа – 33,10 гривны.

Прогнозы для гривны до 2024 года

В бюджете на 2021 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 гривны за доллар.

В МВФ считают, что в 2021 году курс доллара остановится на отметке в 28,12 гривны.

В то же время в сценарии развития экономики от Минэкономики указано, что до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому.



Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

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