Курс валют на 22 марта: доллар вырос в цене, евро наоборот – упало
На понедельник, 22 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
В понедельник, 22 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,72 гривны, что на 4 копейки больше, чем в п'ятницу, 19 марта.
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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 32,95 гривны, что на 3 копейку меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,70 – 27,72 гривны.
- Евро: 32,92 – 32,95 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,62 гривны, продажа – 27,76 гривны.
- Евро: покупка – 32,78 гривны, продажа – 33,10 гривны.
Прогнозы для гривны до 2024 года
- В бюджете на 2021 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 гривны за доллар.
- В МВФ считают, что в 2021 году курс доллара остановится на отметке в 28,12 гривны.
- В то же время в сценарии развития экономики от Минэкономики указано, что до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому.
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