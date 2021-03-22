Курс валют на 22 березня: долар виріс в ціні, євро навпаки – впало
На понеділок, 22 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
Джерело: НБУ
У понеділок, 22 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,72 гривні. Це на 4 копійки більше, ніж 19 березня.
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Європейська валюта також втратила в ціні. Відтак євро у понеділок оцінили в 32,95 гривні, що на 3 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,70 – 27,72 гривні.
- Євро: 32,92 – 32,95 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,62 гривні, продаж – 27,76 гривні.
- Євро: купівля – 32,78 гривні, продаж – 33,10 гривні.
Прогноз курсу гривні до 2024 року
- У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 гривні за долар.
- У МВФ вважають, що у 2021 році курс долара зупиниться на позначці у 28,12 гривні.
- Водночас у сценарії розвитку економіки від Мінекономіки зазначено, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним.
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