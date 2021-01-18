За перші тижні 2021 року гривня зміцнилася відносно долара. І цього тижня українська валюта може продовжити цю тенденцію. Яким буде курс читайте на Фінанси 24.

Курс гривні цього тижня

За розрахунками "Мінфіну", в період з 18 по 22 січня коридор по долару на міжбанку буде в межах 28,05 – 28,35 гривні, в банках 27,95 – 28,40 гривні.

Актуально Курс валют на 18 січня: долар та євро не змінились в ціні

Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,89 – 28,30.

Що впливає на гривню

Нерезиденти заходять в ОВДП

За перші 2 аукціони у 2021 році Україна залучила 17,6 мільярда гривень, значну частину з яких дали іноземці. А це збільшило обсяг валюти на ринку і відповідно зміцнило гривню. Наразі Мінфін пропонує привабливі ставки (12% річної дохідності), чим і залучає іноземних інвесторів.

Водночас 20 січня Мінфін повинен виплатити 13,5 мільярда гривень за ОВДП, що тимчасово матиме негативний вплив на курс гривні.

Час сплати податків

До 20 січня українські компанії будуть сплачувати податки та, ймовірно, продаватимуть долар на ринку, що зміцнить гривню.

Проте ближче до кінця місяця все зміниться. Держава відшкодує бізнесу ПДВ, а відтак на ринку може з'явитися багато гривні й попит на неї впаде як і курс.

Як локдаун впливає на гривню

До 24 січня в Україні діятиме локдаун. Через це серед імпортерів буде менший попит на валюту, а відтак курс гривні буде стабільний, принаймні з огляду на цей фактор.

НБУ стримує зміцнення гривні

Як тільки гривня наближалася до позначки 28 за долар та опускалася нижче, Нацбанк втручався із купівлею долара та стримував зміцнення гривні. Ймовірно, що так буде й далі.

Прогнози для гривні у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс у 2020

Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Це падіння майже на 20% відносно долара.

В основному на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в ОВДП.