Курс валют на 18 лютого: долар знову росте, а євро впало в ціні

На четвер, 18 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
У четвер, 18 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,90 гривні. Це на 7 копійок більше, ніж 17 лютого.
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Європейська валюта навпаки впала в ціні. Відтак, євро у четвер оцінили в 33,64 гривні, що на 13 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.
Джерело: "Мінфін"
Джерело: finance.ua
У 2020 році українська гривня відчутно девальвувала – щодо долара гривня впала на 20%. Проте у 2021 році гривня зміцнилася.