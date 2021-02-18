Курс валют на 18 лютого: долар знову росте, а євро впало в ціні
На четвер, 18 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс валют долара та євро на 18 лютого
У четвер, 18 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,90 гривні. Це на 7 копійок більше, ніж 17 лютого.
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Європейська валюта навпаки впала в ціні. Відтак, євро у четвер оцінили в 33,64 гривні, що на 13 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,83 – 27,85 гривні.
- Євро: 33,50 – 33,52 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,80 гривні, продаж – 28,02 гривні.
- Євро: купівля – 33,42 гривні, продаж – 33,83 гривні.
Як змінювався курс валют у 2021 році
У 2020 році українська гривня відчутно девальвувала – щодо долара гривня впала на 20%. Проте у 2021 році гривня зміцнилася.
- Гривня "увійшла" у 2021 рік з курсом 28,27 щодо долара, а зараз на 37 копійок міцніша.
- Щодо євро українська гривня зміцнилася ще більше і за півтора місяця набрала 1 гривню 10 копійок у порівнянні з курсом, яким закінчила минулий рік – 34,74.
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