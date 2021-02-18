На четверг, 18 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 18 февраля

На четверг, 18 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,90 гривны. Это на 7 копеек больше, чем 17 февраля.

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Европейская валюта наоборот упала в цене. Следовательно, евро во среду оценили в 33,64 гривны, что на 13 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,83– 27,85 гривны;

Евро: 33,50 – 33,52 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,80 гривны, продажа – 28,02 гривны.

Евро: покупка – 33,42 гривны, продажа – 33,83 гривны.

Как менялся курс валют в 2021 году

В 2020 году украинская гривна ощутимо девальвировала – по отношению к доллару гривна упала на 20%. Однако в 2021 году гривна укрепилась.

Гривна "вошла" в 2021 год с курсом 28,27 относительно доллара, а сейчас на 37 копеек прочнее.

К евро украинская гривна укрепилась еще больше и за полтора месяца набрала 1 гривну 10 копеек по сравнению с курсом, которым закончила прошлый год – 34,74.