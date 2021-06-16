Курс валют на 16 червня: долар та євро продовжують стрімко падати в ціні

На середу, 16 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують слабшати щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У середу, 16 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,92 гривні, що на 7 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на позначці 32,61, що на 9 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,02 – 27,04.

Євро – 32,76 – 32,78.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,85 гривні, продаж – 27,05 гривні.

Євро: купівля – 32,47 гривні, продаж – 32,81 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США у поточному році залишатиметься на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зауважили, що середньорічний курс української гривні коливатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року злетить до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року злетить до гривні. У Мінекономіки переконані, що до 2024 року ціна американського долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це читайте у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу