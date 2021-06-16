Офіційний курс долара та євро
У середу, 16 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,92 гривні, що на 7 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на позначці 32,61, що на 9 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,02 – 27,04.
- Євро – 32,76 – 32,78.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,85 гривні, продаж – 27,05 гривні.
- Євро: купівля – 32,47 гривні, продаж – 32,81 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США у поточному році залишатиметься на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зауважили, що середньорічний курс української гривні коливатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року злетить до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки переконані, що до 2024 року ціна американського долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це читайте у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу