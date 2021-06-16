Официальный курс доллара и евро

В среду, 16 июня, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,92 гривны, что на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс евро остановился на отметке 32,61, что на 9 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27.02 – 27.04.

Евро – 32,76 – 32,78.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,85 гривны, продажа – 27,05 гривны.

Евро: покупка – 32,47 гривны, продажа – 32,81 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 .

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США в текущем году будет оставаться на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс украинской гривны будет колебаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года взлетит до 28,20 гривны.

В Минэкономики убеждены, что до 2024 года цена американского доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом читайте в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала