Курс валют на 12 березня: долар та євро суттєво подорожчали

На п'ятницю, 12 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс долара та євро
Джерело: НБУ
У п'ятницю, 12 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,75 гривні. Це на 5 копійки більше, ніж 11 березня.
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Європейська валюта також додало в ціні. Відтак, євро у п'ятницю оцінили в 33,17 гривні, що на 24 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,73 – 27,75 гривні.
- Євро: 33,11 – 33,13 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,67 гривні, продаж – 27,84 гривні.
- Євро: купівля – 32,88 гривні, продаж – 33,25 гривні.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- У бюджеті на 2021 рік уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки дають оптимістичніший прогноз та вважають, що долар коштуватиме 28,6 гривні. Однак прогноз робили ще у липні 2020 року.
- Міжнародний валютний фонд у жовтні 2020 року прогнозував, що американська валюта зупиниться на позначці позначки у 28,12 гривні.
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