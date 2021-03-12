На пятницу, 12 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В пятницу, 12 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,75 гривны, что на 5 копейки больше, чем в четверг, 11 марта.

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Европейская валюта также добавила в цене. Следовательно, евро в пятницу оценили в 33,17 гривны, что на 24 копейки больше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,73 – 27,75 гривны.

Евро: 33,11 – 33,13 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,67 гривны, продажа – 27,84 гривны.

Евро: покупка – 32,88 гривны, продажа – 33,25 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021 год

В бюджете на 2021 год правительство заложило среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.

Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики дают более оптимистичный прогноз и считают, что доллар будет стоить 28,6 гривны. Однако прогноз делали еще в июле 2020 года.

Международный валютный фонд в октябре 2020 года прогнозировал, что американская валюта остановится на отметке отметки в 28,12 гривны.​​

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