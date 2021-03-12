На п'ятницю, 12 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У п'ятницю, 12 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,75 гривні. Це на 5 копійки більше, ніж 11 березня.

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Європейська валюта також додало в ціні. Відтак, євро у п'ятницю оцінили в 33,17 гривні, що на 24 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,73 – 27,75 гривні.

Євро: 33,11 – 33,13 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,67 гривні, продаж – 27,84 гривні.

Євро: купівля – 32,88 гривні, продаж – 33,25 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

У бюджеті на 2021 рік уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.

Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки дають оптимістичніший прогноз та вважають, що долар коштуватиме 28,6 гривні. Однак прогноз робили ще у липні 2020 року.

Міжнародний валютний фонд у жовтні 2020 року прогнозував, що американська валюта зупиниться на позначці позначки у 28,12 гривні.