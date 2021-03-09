Курс гривні останніми тижнями нестабільний: то зміцнюється, то дешевшає. Чого очікувати від валютного курсу цього тижня, читайте на Фінанси 24.

Курс гривні цього тижня

За розрахунками "Мінфіну", в період з 9 по 12 березня коридор по долару на міжбанку буде в межах 27,65 – 27,95 гривні. У банках готівковий курс долара буде в межах 27,60 — 28,00 гривні.

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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,50 – 27,80.

Що впливає на гривню

Аграрії

Весна, а відтак і посівний сезон, для аграріїв почалися трохи пізніше через погодні умови. Тепер аграрії продають валютну виручку і купують гривні. Це зміцнює українську валюту відносно долара.

Податки

Наприкінці лютого – початку березня компанії сплачували податки. Тож був підвищений попит на гривню серед експортно-орієнтованих компаній, які продають свої товари чи послуги за іноземну валюту. Це також зміцнило гривню.

Новий локдаун

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення третього локдауну. Одним з наслідків локдауну є зменшення обсягів рітейл-імпорту, а тому й зменшення пропозиції гривні на валютних ринках, що робить її міцною.

Нерезиденти й ОВДП

Портфель гривневих ОВДП серед інвесторів за останні кілька тижнів скоротився, за даними Міністерства фінансів. Все через невдалі перемовини з МВФ та очікуване підвищення облікової ставки до 6,5%.

Проте аналітики, опитані Liga.net, очікують, що нерезиденти повернуться і це ще більше зміцнить гривню.

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