Курс валют на 9 квітня: євро та долар знову зросли в ціні

На п'ятницю, 9 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро стрімко зростають відносно української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 9 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,97 гривні, що на 8 копійок більше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,22, що на 9 копійок більше, ніж 8 квітня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,91 – 27,93.
- Євро – 33,21 – 33,23.
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,78 гривні, продаж – 27,99 гривні.
- Євро: купівля – 32,86 гривні, продаж – 33,23 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.
- МВФ вважає, що курс долара США протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
- У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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