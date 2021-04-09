На пятницу, 9 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро стремительно растут относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 9 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 27,97 гривны, что на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,22, что на 9 копеек больше, чем 8 апреля.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,91 – 27,93.

Евро – 33,21 – 33,23.

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,78 гривны, продажа – 27,99 гривны.

Евро: покупка – 32,86 гривны, продажа – 33,23 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за американский доллар.

МВФ считает, что курс доллара США в течение 2021 останется на уровне 27,98.

В Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала