В Нацбанку не очікують, що цьогоріч повториться ситуація 2019 року, коли гривня суттєво зміцнилася відносно долара. Для цього немає причин.

Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Наразі ми не бачимо можливості повторення курсової динаміки 2019 року у 2021 році,

– сказав він.

Чому гривня не зміцниться

Як зазначив Шевченко, обов’язковою умовою для зміцнення гривні є наявність пропозиції валюти на внутрішньому ринку. Цього не буде з 2 причин:

Інтерес інвесторів-нерезидентів до ринку ОВДП Кирило Шевченко називає стриманим. А саме підвищений попит на українські облігації серед іноземців став основною причиною різкого росту гривні у 2019 році.

Кирило Шевченко називає стриманим. А саме підвищений попит на українські облігації серед іноземців став основною причиною різкого росту гривні у 2019 році. Економіка поступово відновлюється після 2020 року, цілком імовірне пожвавлення туризму, відповідно попит на валюту буде більшим.

З іншого боку, високі ціни на руду, метал, агропродукцію збільшують пропозицію валюти. Та цього недостатньо, щоб суттєво зміцнити курс гривні.

Баланс на валютному ринку

Пропозиція і попит з початку року майже збалансовані. У період з 1 січня по 15 березня НБУ виходив з інтервенціями:

У 2020 році – 34 рази;

У 2019 році – 39 разів;

Цього року – лише 10 разів.

Тобто ринок збалансований, а ми повністю дотримуємося стратегії поступової мінімізації участі НБУ на валютному ринку,

– сказав голова НБУ.

Що прогнозують для гривні у 2021 році

В держбюджеті-2021 заклали середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки вважають, що у 2021 році долар коштуватиме 28,6 гривні .

. Водночас Міжнародний валютний фонд дає оптимістичний прогноз та переконує, що долар зупинитись на позначці 27,98 гривні.

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