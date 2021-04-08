Міцна гривня: в НБУ розповіли, чи очікувати різкого падіння долара у 2021 році
В Нацбанку не очікують, що цьогоріч повториться ситуація 2019 року, коли гривня суттєво зміцнилася відносно долара. Для цього немає причин.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
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Наразі ми не бачимо можливості повторення курсової динаміки 2019 року у 2021 році,
– сказав він.
Чому гривня не зміцниться
Як зазначив Шевченко, обов’язковою умовою для зміцнення гривні є наявність пропозиції валюти на внутрішньому ринку. Цього не буде з 2 причин:
- Інтерес інвесторів-нерезидентів до ринку ОВДП Кирило Шевченко називає стриманим. А саме підвищений попит на українські облігації серед іноземців став основною причиною різкого росту гривні у 2019 році.
- Економіка поступово відновлюється після 2020 року, цілком імовірне пожвавлення туризму, відповідно попит на валюту буде більшим.
З іншого боку, високі ціни на руду, метал, агропродукцію збільшують пропозицію валюти. Та цього недостатньо, щоб суттєво зміцнити курс гривні.
Баланс на валютному ринку
Пропозиція і попит з початку року майже збалансовані. У період з 1 січня по 15 березня НБУ виходив з інтервенціями:
- У 2020 році – 34 рази;
- У 2019 році – 39 разів;
- Цього року – лише 10 разів.
Тобто ринок збалансований, а ми повністю дотримуємося стратегії поступової мінімізації участі НБУ на валютному ринку,
– сказав голова НБУ.
Що прогнозують для гривні у 2021 році
- В держбюджеті-2021 заклали середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки вважають, що у 2021 році долар коштуватиме 28,6 гривні.
- Водночас Міжнародний валютний фонд дає оптимістичний прогноз та переконує, що долар зупинитись на позначці 27,98 гривні.
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