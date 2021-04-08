Курс валют на 8 квітня: долар та євро продовжують стрімко дорожчати

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Джерело:

24 канал

На четвер, 8 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро стрімко зростають відносно української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 8 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,89 гривні, що на 6 копійок більше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,13, що на 24 копійки більше, ніж 7 квітня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 27,94 – 27,96.
  • Євро – 33,22 – 33,24.

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 27,75 гривні, продаж – 27,96 гривні.
  • Євро: купівля – 32,75 гривні, продаж – 33,16 гривні.

Прогноз курсу гривні

  • Уряд України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.
  • МВФ вважає, що курс долара США протягом 2021 року залишиться на рівні 28,12.
  • У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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