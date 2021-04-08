На четвер, 8 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро стрімко зростають відносно української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 8 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,89 гривні, що на 6 копійок більше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,13, що на 24 копійки більше, ніж 7 квітня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,94 – 27,96.

Євро – 33,22 – 33,24.

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,75 гривні, продаж – 27,96 гривні.

Євро: купівля – 32,75 гривні, продаж – 33,16 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.

МВФ вважає, що курс долара США протягом 2021 року залишиться на рівні 28,12.

У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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