На четверг, 8 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро стремительно растут относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 8 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 27,89 гривны, что на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,13, что на 24 копейки больше, чем 7 апреля.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,94 – 27,96.

Евро – 33,22 – 33,24.

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,75 гривны, продажа – 27,96 гривны.

Евро: покупка – 32,75 гривны, продажа – 33,16 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за американский доллар.

МВФ считает, что курс доллара США в течение 2021 останется на уровне 28,12.

В Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала