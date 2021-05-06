Курс валют на 6 травня: Нацбанк встановив нову вартість долара та євро

На четвер, 6 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують слабшати щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 6 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара залишився на тому ж рівні, що й у попередній банківській день – 27,73.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,27, що на 24 копійки менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,71 – 27,74.

Євро – 33,24 – 33,27.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,62 гривні, продаж – 27,80 гривні.

Євро: купівля – 33,09 гривні, продаж – 33,48 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.

гривні за американський долар. МВФ прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року буде коливатися в межах 27,98 .

. У Мінекономіки зазначають, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу