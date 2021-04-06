Курс валют на 6 квітня: євро пішло вгору, а долар почав дешевшати

Джерело:24 канал
На вівторок, 6 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар США та євро діаметрально протилежно розвиваються відносно української гривні.
У вівторок, 6 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,93 гривні, що на 2 копійок менше, ніж днем раніше.
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Натомість вартість європейської валюти зросла на 3 копійки до 32,86 гривні за євро.
Джерело: "Мінфін"
Джерело: finance.ua
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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