Курс валют на 6 квітня: євро пішло вгору, а долар почав дешевшати

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Джерело:

24 канал

На вівторок, 6 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар США та євро діаметрально протилежно розвиваються відносно української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 6 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,93 гривні, що на 2 копійок менше, ніж днем раніше.

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Натомість вартість європейської валюти зросла на 3 копійки до 32,86 гривні за євро.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 27,83 – 27,85.
  • Євро – 32,84 – 32,86.

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 27,75 гривні, продаж – 27,96 гривні.
  • Євро: купівля – 32,57 гривні, продаж – 32,94 гривні.

Прогноз курсу гривні

  • Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.
  • Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що курс американського долара буде коливатися на рівні 28,12 протягом 2021 року.
  • У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки
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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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