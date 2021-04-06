Курс валют на 6 квітня: євро пішло вгору, а долар почав дешевшати
На вівторок, 6 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар США та євро діаметрально протилежно розвиваються відносно української гривні.
Джерело:24 канал
У вівторок, 6 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,93 гривні, що на 2 копійок менше, ніж днем раніше.
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Натомість вартість європейської валюти зросла на 3 копійки до 32,86 гривні за євро.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,83 – 27,85.
- Євро – 32,84 – 32,86.
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,75 гривні, продаж – 27,96 гривні.
- Євро: купівля – 32,57 гривні, продаж – 32,94 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.
- Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що курс американського долара буде коливатися на рівні 28,12 протягом 2021 року.
- У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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