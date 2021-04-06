На вівторок, 6 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар США та євро діаметрально протилежно розвиваються відносно української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 6 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,93 гривні, що на 2 копійок менше, ніж днем раніше.

Варте уваги Березневий бум: українці продали банкам рекордну кількість валюти

Натомість вартість європейської валюти зросла на 3 копійки до 32,86 гривні за євро.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,83 – 27,85.

Євро – 32,84 – 32,86.

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,75 гривні, продаж – 27,96 гривні.

Євро: купівля – 32,57 гривні, продаж – 32,94 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.

гривні за американський долар. Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що курс американського долара буде коливатися на рівні 28,12 протягом 2021 року.

протягом 2021 року. У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій у експертів Forex Club.