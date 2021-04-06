На вторник, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар США и евро диаметрально противоположно развиваются относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,93 гривны, что на 2 копеек меньше, чем днем ранее.

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Зато стоимость европейской валюты выросла на 3 копейки до 32,86 гривны за евро.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,83 – 27,85.

Евро – 32,84 – 32,86.

Источник : finance.ua

Доллар: покупка – 27,75 гривны, продажа – 27,96 гривны.

Евро: покупка – 32,57 гривны, продажа – 32,94 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за американский доллар.

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс американского доллара будет колебаться на уровне 28,12 в течение 2021 года.

В Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики .

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала