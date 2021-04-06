Курс валют на 6 апреля: евро пошло вверх, а доллар начал дешеветь
На вторник, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар США и евро диаметрально противоположно развиваются относительно украинской гривны.
Источник:24 канал
Во вторник, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,93 гривны, что на 2 копеек меньше, чем днем ранее.
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Зато стоимость европейской валюты выросла на 3 копейки до 32,86 гривны за евро.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,83 – 27,85.
- Евро – 32,84 – 32,86.
Источник : finance.ua
- Доллар: покупка – 27,75 гривны, продажа – 27,96 гривны.
- Евро: покупка – 32,57 гривны, продажа – 32,94 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за американский доллар.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс американского доллара будет колебаться на уровне 28,12 в течение 2021 года.
- В Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала
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