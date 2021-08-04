Курс валют на 4 серпня: скільки коштують долар та євро

4 серпня 2021 , 08:33
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Джерело:

24 канал

На середу, 4 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Євро дещо змінив свої позиції щодо української гривні, долар залишився без змін.

Офіційний курс долара та євро

У середу, 4 серпня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,84 гривні.  Вартість американської нацвалюти не змінилася.

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Європейська валюта мінімально впала в ціні. Курс євро зупинився на рівні 31,89 гривні, що на 1 копійку менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 26,86 – 26,88.
  • Євро – 31,88 – 31,89.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 26,79 гривні, продаж – 26,99 гривні.
  • Євро: купівля – 31,68 гривні, продаж – 32,03 гривні.

Прогноз курсу гривні

  • Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
  • Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року залишиться на рівні 27,98 гривні.
  • У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара буде коливатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
  • У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

Автор: Віта Свірневська