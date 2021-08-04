Официальный курс доллара и евро

В среду, 4 августа, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,84 гривны. Стоимость американской нацвалюты не изменилась.

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Европейская валюта минимально упала в цене. Курс евро остановился на уровне 31,89 гривны, что на 1 копейку меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,86 – 26,88.

Евро – 31,88 – 31,89.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,79 гривны, продажа – 26,99 гривны.

Евро: покупка – 31,68 гривны, продажа – 32,03 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.

год Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.