Офіційний курс долара та євро

У середу, 4 серпня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,84 гривні. Вартість американської нацвалюти не змінилася.

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Європейська валюта мінімально впала в ціні. Курс євро зупинився на рівні 31,89 гривні, що на 1 копійку менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,86 – 26,88.

Євро – 31,88 – 31,89.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,79 гривні, продаж – 26,99 гривні.

Євро: купівля – 31,68 гривні, продаж – 32,03 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року залишиться на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара буде коливатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу