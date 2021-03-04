Курс валют на 4 березня: долар та євро падають в ціні

На четвер, 4 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У четвер, 4 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,85 гривні. Це на 8 копійок менше, ніж 3 березня.

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Європейська валюта також впала в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 33,56 гривні, що на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,77 – 27,80 гривні.

Євро: 33,48 – 33,51 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,73 гривні, продаж – 27,94 гривні.

Євро: купівля – 33,35 гривні, продаж – 33,73 гривні.

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