Курс валют на 4 березня: долар та євро падають в ціні

Джерело:24 канал
На четвер, 4 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело: НБУ
У четвер, 4 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,85 гривні. Це на 8 копійок менше, ніж 3 березня.
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Європейська валюта також впала в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 33,56 гривні, що на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.
Джерело: "Мінфін"
Джерело: finance.ua