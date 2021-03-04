Курс валют на 4 березня: долар та євро падають в ціні
На четвер, 4 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
Джерело: НБУ
У четвер, 4 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,85 гривні. Це на 8 копійок менше, ніж 3 березня.
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Європейська валюта також впала в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 33,56 гривні, що на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,77 – 27,80 гривні.
- Євро: 33,48 – 33,51 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,73 гривні, продаж – 27,94 гривні.
- Євро: купівля – 33,35 гривні, продаж – 33,73 гривні.
Що заклали у бюджеті на 2021 рік
- Курс гривні до долара очікують на рівні 29,1 протягом цього року.
- ВВП зросте на 4,6% і складе 4,5 трильйона гривень.
- Середньомісячна зарплата становитиме 13,6 тисячі гривень.
- А споживча інфляція сягне 7,3%.
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