Курс валют на 4 марта: доллар и евро падают в цене
На четверг, 4 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
В четверг, 4 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,85 гривны, что на 8 копеек меньше, чем 3 марта.
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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в четверг оценили в 33,56 гривны, что на 4 копейки меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,77 – 27,80 гривны.
- Евро: 33,48 – 33,51 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,73 гривны, продажа – 27,94 гривны.
- Евро: покупка – 33,35 гривны, продажа – 33,73 гривны.
Что заложили в бюджете на 2021 год
- Курс гривны к доллару ожидается на уровне 29,1 в течение этого года.
- ВВП вырастет на 4,6% и составит 4,5 триллиона гривен.
- Среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен.
- А потребительская инфляция достигнет 7,3%.
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