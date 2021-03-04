На четверг, 4 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В четверг, 4 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,85 гривны, что на 8 копеек меньше, чем 3 марта.

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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в четверг оценили в 33,56 гривны, что на 4 копейки меньше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,77 – 27,80 гривны.

Евро: 33,48 – 33,51 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,73 гривны, продажа – 27,94 гривны.

Евро: покупка – 33,35 гривны, продажа – 33,73 гривны.

Что заложили в бюджете на 2021 год

Курс гривны к доллару ожидается на уровне 29,1 в течение этого года.

ВВП вырастет на 4,6% и составит 4,5 триллиона гривен.

Среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен.

А потребительская инфляция достигнет 7,3%.

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