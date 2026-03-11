Натяк на стабільність: який курс долара та євро в обмінниках України

Ганна Золотько розповіла 24 Каналу, що для українців ситуація на Близькому Сході спричинила побоювання, через які валюту накопичують "про всяк випадок". Однак протягом тижня 9 – 13 березня ринок ще залишатиметься чутливим і курсові коливання нікуди не подінуться.