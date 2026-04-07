Долар дешевшає: де вигідніше купити валюту 7 квітня

У вівторок, 7 квітня, офіційний курс долара в Україні становитиме 43,58 гривень, а євро – 50,32 гривні. Але курсвалют у банках та обмінниках дещо інший.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 7 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,30 гривні ( -10 копійок), а продаж по 44,80 гривні (-5 копійок).

Купівля євро проходить по 50,02 гривні (-7 копійок), а продаж – по 50,68 гривні (-6 копійок). Що з курсом валют на чорному ринку? Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,55 гривні (-1 копійка), а продаж – по 43,65 гривні (+2 копійки).

(-1 копійка), а продаж – по (+2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,40 гривні (-4 копійки), а продаж – по 50,60 гривні (-3 копійки). Який курс в обмінниках? За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,88 гривні (+22 копійки), а продають – по 43,71 гривні (+1 копійка).

(+22 копійки), а продають – по (+1 копійка). Євро купують по 50,16 гривні (+12 копійок), а продають – по 70,78 гривні (-5 копійок). Що ще слід знати про ситуацію з валютою? Квітень може стати важливим не тільки щодо курсу валют у другому кварталі, але у цілому році взагалі. Ключову роль тут відіграватиме стратегія НБУ.

Однак на ситуацію також впливатиме війна, геополітичні події через бойові дії на Близькому Сході, міжнародна допомога від партнерів, стан економіки після тяжкої зими (йдеться зокрема про інфляцію).

Орієнтований курс долара у квітні – від 43,75 до 44,50 гривень, а курс євро – від 49,5 до 52 гривень.