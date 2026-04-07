7 квітня, 10:55
Долар дешевшає: де вигідніше купити валюту 7 квітня
Основні тези
- Офіційний курс долара в Україні 7 квітня становитиме 43,58 гривень, а євро – 50,32 гривні.
- У банках долар купують по 43,30 гривні, продають по 44,80 гривні, а на чорному ринку купівля становить 43,55 гривні.
У вівторок, 7 квітня, офіційний курс долара в Україні становитиме 43,58 гривень, а євро – 50,32 гривні. Але курсвалют у банках та обмінниках дещо інший.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 7 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,30 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,80 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро проходить по 50,02 гривні (-7 копійок), а продаж – по 50,68 гривні (-6 копійок).
Що з курсом валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,55 гривні (-1 копійка), а продаж – по 43,65 гривні (+2 копійки).
- Натомість купівля євро проходить по 50,40 гривні (-4 копійки), а продаж – по 50,60 гривні (-3 копійки).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,88 гривні (+22 копійки), а продають – по 43,71 гривні (+1 копійка).
- Євро купують по 50,16 гривні (+12 копійок), а продають – по 70,78 гривні (-5 копійок).
Що ще слід знати про ситуацію з валютою?
- Квітень може стати важливим не тільки щодо курсу валют у другому кварталі, але у цілому році взагалі. Ключову роль тут відіграватиме стратегія НБУ.
- Однак на ситуацію також впливатиме війна, геополітичні події через бойові дії на Близькому Сході, міжнародна допомога від партнерів, стан економіки після тяжкої зими (йдеться зокрема про інфляцію).
- Орієнтований курс долара у квітні – від 43,75 до 44,50 гривень, а курс євро – від 49,5 до 52 гривень.