Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 6 квітня торгується по 43,65 гривні. Тобто ціна американської валюти здешевшала на 16 копійок проти 3 квітня. Офіційний курс євро становить 50,31 гривні, отже його ціна впала на 14 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 7 квітня курс валют буде таким:

  • долар – 43,58 гривні (-7 копійок);
  • євро – 50,32 гривні (+1 копійка).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 6 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,40 гривні, а продаж – по 43,85 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,60 гривні, а продаж – по 43,70 гривні;
  • в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,01 гривні, а продаж – по 43,70 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 6 квітня був таким:

  • у банках – купівля в середньому була по 50,10 гривні, а продаж – по 50,74 гривні;
  • на чорному ринку – купівля у середньому була по 50,46 гривні, а продаж – по 50,61 гривні;
  • в обмінниках – купівля в середньому була по 50,13 гривні, а продаж – по 50,81 гривні.

Що буде з курсом валют у квітні?

  • У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що Нацбанк контролює ситуацію. А стратегія НБУ залагоджуватиме ситуацію. Водночас на курс валют вплине геополітична ситуація та її наслідки – здорожчання пального.

  • Водночас експерт спрогнозував, що протягом місяця курс долара коливатиметься в межах 43,75 – 44,50 гривень. А євро буде на рівні від 49,5 до 52 гривень.

  • Зокрема Тарас Лєсовий розповідав, що наближення великодніх свят зазвичай збільшує кількість продажу валюти. Зокрема на кілька днів пропозиція може переважати попит, тому обмінники знизять курс купівлі.