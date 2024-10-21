Стабільність – це не про них: трійка найдешевших валют світу

Світ фінансів постійно змінюється, і валютні курси – не виняток. Деякі грошові одиниці демонструють стійкість на ринку, тоді як інші фіксують серйозні втрати.

Найдешевша валюта світу

Трійку найслабших валют у світі відкриває офіційна валюта Сьєрра-Леоне – леон. Серед головних проблем африканської країни виділяють високий рівень бідності та корупцію, пише Forbes. Станом на 21 жовтня 2024 року курс долара США в країні коливається на рівні 22 910 леона, Google Фінанси.

Варте уваги Камала Гарріс рекордними темпами збирає гроші на свою кампанію: про яку суму йдеться

Далі йде в'єтнамський донг. Ключова причина знецінення валюти В'єтнаму – перехід від централізованої (планової) економіки до ринкової. Попри те, що уряд країни працює над формування ринкової економіки, попереду все ще довгий шлях. Додають, що попри девальвацію, валюта має непогані шанси на зміцнення позицій на ринку у майбутньому. На цю мить долар США у В'єтнамі торгується на рівні 25 275 донгів.

До теми! Індекс долара зміцнює позиції на ринку під час торгів на тлі зростання прибутковості американських облігацій та наближення президентських виборів у США.

Лідером рейтингу найслабших валют світу є іранський ріал. Знецінення національної валюти Ірану пояснюють відразу низкою факторів:

Після Ісламської революції, яка відбулася 1979 року, країну покинули іноземні інвестори;

Політична турбулентність в Ірані;

Іранська ядерна програма;

Війна між Іраном та Іраком.

У результаті за один долар США в Ірані доведеться заплатити понад 42 тисячі ріалів, згідно з даними Google Фінанси.