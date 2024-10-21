Самая дешевая валюта мира

Тройку самых слабых валют в мире открывает официальная валюта Сьерра-Леоне – леон. Среди главных проблем африканской страны выделяют высокий уровень бедности и коррупцию, пишет Forbes. По состоянию на 21 октября 2024 года курс доллара США в стране колеблется на уровне 22 910 леона, Google Финансы.

Достойно внимания Камала Харрис рекордными темпами собирает деньги на свою кампанию: о какой сумме идет речь

Далее идет вьетнамский донг. Ключевая причина обесценивания валюты Вьетнама – переход от централизованной (плановой) экономики к рыночной. Несмотря на то, что правительство страны работает над формированием рыночной экономики, впереди все еще долгий путь. Добавляют, что несмотря на девальвацию, валюта имеет неплохие шансы на укрепление позиций на рынке в будущем. На данный момент доллар США во Вьетнаме торгуется на уровне 25 275 донгов.

К теме! Индекс доллара укрепляет позиции на рынке во время торгов на фоне роста доходности американских облигаций и приближения президентских выборов в США.

Лидером рейтинга самых слабых валют мира является иранский риал. Обесценивание национальной валюты Ирана объясняют сразу рядом факторов:

После Исламской революции, которая произошла в 1979 году, страну покинули иностранные инвесторы;

Политическая турбулентность в Иране;

Иранская ядерная программа;

Война между Ираном и Ираком.

В результате за один доллар США в Иране придется заплатить более 42 тысяч риалов, согласно данным Google Финансы.