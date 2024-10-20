Камала Гарріс зібрала на свою кампанію шалену суму за рекордний час

Віцепрезидентка США Камала Гарріс зібрала на свою передвиборчу кампанію 1 мільярд доларів за менше ніж 3 місяці. Про це розповіли джерела, які обізнані з процесом збору коштів, інформує The New York Times.

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Додають, що жоден кандидат у президенти США не збирав стільки грошей настільки швидко після вступу в перегони. Крім того, команда Гарріс припинила "сурмити" про зібрані кошти, аби не дати демократам заспокоїтися.

Отримані кошти спрямовують на телевізійну та цифрову рекламу, а також роботу офісів і персоналу в 7 штатах,які коливаються з виборами, та за їх межами. Водночас ця історична сума не включає гроші, пожертвувані союзним суперкоаліціям.

Нагадаємо, що і Камалу Гарріс, і Дональда Трампа підтримують різні американські мільярдери. Зокрема, йдеться про Тейлор Свіфт, Ілона Маска, Мелінду Френч Гейтс та інших.