Що впливає на долар США на ринку
У понеділок, 21 жовтня, долар США демонструє позитивну динаміку на ринку. На ринок впливає два фактори, пише Reuters.
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Йдеться про зростання прибутковості американських облігацій та наближення президентських виборів у США. Нагадаємо, що Камала Гарріс за три місяці своєї передвиборчої кампанії отримала 1 мільярдів доларів від усіх, хто підтримує демократів.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.