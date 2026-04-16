Ціни в обмінниках ідуть вгору – який курс долара пропонують українцям

У четвер, 16 квітня, офіційний курс долара в Україні становить 43,52 гривні, а євро – 51,27 гривні. Щопрада, для громадян в обмінниках інша ціна, і вона дещо зросла.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 16 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,30 гривні (без змін), а продаж по 43,80 гривні (+5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,63 гривні (+3 копійки), а продаж – по 43,70 гривні (+5 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,96 гривні (без змін), а продають – по 43,68 гривні (+4 копійки).

Що буде з курсом валют далі?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що ринок уже фактично призвичаївся до нових цінових реалій після подорожчання пального, яке потягло за собою зростання вартості товарів і послуг.

Тож оскільки період шоку минув, за нинішніх умов різких коливань курсу долара чи його стрімкого зростання не передбачають, принаймні цього тижня. А вже 30 квітня відбудеться наступне засідання Правління з питань монетарної політики Нацбанку.

За словами банкіра, найімовірніше, період зниження регулятором ставок закінчується, отже в найближчі тижні курсові зміни залишатимуться мінімальними та прогнозованими.