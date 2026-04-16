16 апреля, 10:51
Цены в обменниках идут вверх – какой курс доллара предлагают украинцам

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Официальный курс доллара – 43,52 гривны, евро – 51,27 гривны.
  • В банках покупка доллара стоит 43,30 гривны, продажа – 43,80 гривны; покупка евро – 51 гривны, продажа – 51,75 гривны.

В четверг, 16 апреля, официальный курс доллара в Украине составляет 43,52 гривны, а евро – 51,27 гривны. Правда, для граждан в обменниках другая цена, и она несколько выросла.

Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 16 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,30 гривны (без изменений), а продажа по 43,80 гривны (+5 копеек).
  • Покупка евро проходит по 51 гривне (+5 копеек), а продажа – по 51,75 гривны (+15 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,63 гривны (+3 копейки), а продажа – по 43,70 гривны (+5 копеек).
  • Зато покупка евро проходит по 51,30 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,45 гривны (+5 копеек).

Какой курс в обменниках?

  • По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,96 гривны (без изменений), а продают – по 43,68 гривны (+4 копейки).
  • Евро покупают по 51 гривны (+4 копейки), а продают – по 51,70 гривны (+10 копеек).

Что будет с курсом валют дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что рынок уже фактически привык к новым ценовым реалиям после подорожания топлива, которое повлекло за собой рост стоимости товаров и услуг.

Поэтому поскольку период шока прошел, в нынешних условиях резких колебаний курса доллара или его стремительного роста не предвидят, по крайней мере на этой неделе. А уже 30 апреля состоится следующее заседание Правления по вопросам монетарной политики Нацбанка.

По словам банкира, вероятнее всего, период снижения регулятором ставок заканчивается, следовательно в ближайшие недели курсовые изменения будут оставаться минимальными и прогнозируемыми.