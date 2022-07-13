Ринок криптовалют станом на середу, 13 липня 2022 року, має загальну капіталізацію на рівні 881,17 мільярда доларів. Про це повідомляє сайт CoinMarketCap. За останню добу цей показник зріс на 0,69%. Після двох днів падіння капіталізація ринку повернулася до зростання.

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Вартість криптовалют на 13 липня

Курс біткойна на сьогодні зупинився на рівні 19 775 долари (+ 15 доларів). Водночас ринкова капіталізація цифрової монети сягнула 377,55 мільярда доларів, інформує CoinDesk. Друга за популярністю криптовалюта у світі – Ethereum – торгується на ринку за ціною на рівні 1072 долари за штуку (+ 7 доларів).

Загальна ринкова вартість криптовалюти становить 127,65 мільярда доларів. Історичні максимуми для цих монет були зафіксовані у листопаді 2021 року. Тоді віртуальні валюти зупинилися на наступних рівнях:

Біткойн – 68 990 доларів за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на 57,26% ;

за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на ; Ethereum – 4865 доларів за монету; за аналогічний період цифрова монета подешевшала на 70,89%.

Щодо інших криптовалют, які теж досить популярні серед інвесторів та загалом на ринку, то їхні показники змінилися наступним чином, згідно з даними CoinDesk:

Dogecoin – 0,061343 долара за монету, за останні 24 години монета зросла в ціні на 0,49%, ринкова капіталізація становить 8,29 мільярда доларів;

за монету, за останні 24 години монета зросла в ціні на ринкова капіталізація становить доларів; Cardano – 0,426639 долара за монету, за 24 години монета знецінилася на 1,15% , її ринкова капіталізація зупинилася на рівні 14,29 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета знецінилася на , її ринкова капіталізація зупинилася на рівні доларів; Solana – 33,77 долара за монету (+ 0,32 долара), ринкова капіталізація – 17,73 мільярда доларів. За 24 години криптовалюта знецінилася на 0,72%.

Додамо, що Cardano та Solana – єдині дві монети із вище перерахованих, які 13 липня й на момент створення цього матеріалу, демонструють негативну динаміку. Прогнози та заяви щодо криптовалют:

У німецькому Deutsche Bank вважають, що курс біткойна має всі шанси знову злетіти до 28 тисяч доларів за монету. При чому цілком можливо, що це станеться вже до кінця 2022 року. Додають що, ситуація буде залежати від динаміки на ринку акцій у США, інформує Bloomberg;

При чому цілком можливо, що це станеться вже до кінця 2022 року. Додають що, ситуація буде залежати від динаміки на ринку акцій у США, інформує Bloomberg; Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард досить критично оцінює криптовалюти. Вона публічно заявила, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Вона також закликала світі почати регулювати цей сектор.

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