Рынок криптовалют по состоянию на среду, 13 июля 2022 года, имеет общую капитализацию на уровне 881,17 миллиарда долларов. Об этом сообщает сайт CoinMarketCap. За последние сутки этот показатель вырос на 0,69%. После двух дней падения капитализация рынка вернулась к росту.

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Стоимость криптовалют на 13 июля

Курс биткойна на сегодняшний день остановился на уровне 19 775 долларов (+ 15 долларов). В то же время рыночная капитализация цифровой монеты составила 377,55 миллиарда долларов, сообщает CoinDesk.Вторая по популярности криптовалюта в мире – Ethereum – торгуется на рынке по цене на уровне 1 072 доллара за штуку (+7 долларов).

Общая рыночная стоимость криптовалюты составляет 127,65 миллиарда долларов. Исторические максимумы этих монет были зафиксированы в ноябре 2021 года. Тогда виртуальные валюты остановились на следующих уровнях:

Биткойн – 68 990 долларов за монету; с начала года криптовалюта обесценилась на 57,26% ;

за монету; с начала года криптовалюта обесценилась на ; Ethereum – 4865 долларов за монету; за аналогичный период цифровая монета подешевела на 70,89%.

Что касается других криптовалют, которые тоже достаточно популярны среди инвесторов и в целом на рынке, то их показатели изменились следующим образом, согласно данным CoinDesk:

Dogecoin – 0,061343 доллара за монету, за последние 24 часа монета выросла в цене на 0,49%, рыночная капитализация составляет 8,29 миллиарда долларов;

за монету, за последние 24 часа монета выросла в цене на рыночная капитализация составляет долларов; Cardano – 0,426639 доллара за монету, за 24 часа монета обесценилась на 1,15% , ее рыночная капитализация остановилась на уровне 14,29 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета обесценилась на , ее рыночная капитализация остановилась на уровне долларов; Solana – 33,77 доллара за монету (+0,32 доллара), рыночная капитализация – 17,73 миллиарда долларов. За 24 часа криптовалюта обесценилась на 0,72%.

Cardano и Solana – единственные две монеты из вышеперечисленных, которые 13 июля и на момент создания этого материала, демонстрируют негативную динамику. Прогнозы и заявления касательно криптовалют:

В немецком Deutsche Bank считают, что курс биткойна имеет все шансы снова взлететь до 28 тысяч долларов за монету. Причем, вполне возможно, что это произойдет уже к концу 2022 года. Прибавляют что ситуация будет зависеть от динамики на рынке акций в США, информирует Bloomberg;

Причем, вполне возможно, что это произойдет уже к концу 2022 года. Прибавляют что ситуация будет зависеть от динамики на рынке акций в США, информирует Bloomberg; Глава Европейского центробанка Кристин Лагард достаточно критически оценивает криптовалюты. Она публично заявила, что по ее скромной оценке криптовалюты "не стоят ни копейки". Она также призвала мир начать регулировать этот сектор.

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