За минулу добу нафта подешевшала приблизно на 7%. Але вже у середу, 13 липня, ціни почали відновлювати втрачене напередодні.

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Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 100,48 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна піднялася з 99,31 долара на 1%.

торгуються на рівні 100,48 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна піднялася з 99,31 долара на 1%. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 96,86 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 1,06% більше, ніж на відкритті ринку.

Чому нафта дорожчає

Нафта відновлюється після різкого падіння – це природний стан ринку, особливо зважаючи на те, що попит зараз вищий за пропозицію. Адже країни ОПЕК все ще не можуть вийти на цільовий рівень видобутку, а країни ЄС шукають альтернативу російській нафті. Однак є низка факторів, які обмежують ріст нафти і навіть сприятимуть її падінню:

запаси нафти у США зросли;

кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Китаї зросла, що призведе до зменшення попиту на нафту;

американський долар зміцнився до 20-річного максимуму, що також тисне на ціни на нафту.

Прогнози для ринку нафти

Зараз існують дуже різні прогнози щодо цін на нафту, в залежності від, чи та коли настане рецесія у світі.

Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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