Російський рубль тестує важливі мінімуми: усе через банки "дружніх" країн
Джерело:"Мінфін"
Російський рубль вкотре фіксує втрати на ринку. Цього разу позиції валюти слабшають через відмову банків у низці країн співпрацювати з росіянами на різних рівнях.
Російський рубль знову фіксує втрати
Падіння рубля на Московській біржі, яка недавно два дні поспіль ставила торги на паузу, досить повільне, але впевнене. Під час торгів у середу, 21 лютого, євро вперше за шість тижнів перетнуло позначку в 100 рублів, тоді як долар США подорожчав до 92,56 рубля.
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Це відбувається на фоні проблем із платежами у банках "дружніх" до Росії країнах. Серед них такі:
- Туреччина;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Китай.
Варто додати, що з середини січня 2024 року і євро, і американський долар на російському ринку подорожчали на 4 рублі. Заходи центробанку держави-агресорки не змогли зупинити знецінення рубля. Зокрема, йдеться про різке підвищення ключової ставки та зобов'язання продавати на біржі майже всю валюту.
Більше новин про російський рубль:
- Валюта держави-агресорки, за підсумками 2023 року, увійшла до трійки глобальних аутсайдерів;
- У лютому 2024 року український Нацбанк дозволив обмінювати безготівкові російські та білоруські рублі. Ця ініціатива має тимчасовий характер і буде діяти лише до кінця року.