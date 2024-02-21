Российский рубль тестирует важные минимумы: все из-за банков "дружественных" стран

Российский рубль в очередной раз фиксирует потери на рынке. На этот раз позиции валюты ослабевают из-за отказа банков в ряде стран сотрудничать с россиянами на разных уровнях.

Российский рубль снова фиксирует потери

Падение рубля на Московской бирже, которая недавно два дня подряд ставила торги на паузу, достаточно медленное, но уверенное. Во время торгов в среду, 21 февраля, евро впервые за шесть недель пересекло отметку в 100 рублей, тогда как доллар США подорожал до 92,56 рубля.

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Это происходит на фоне проблем с платежами в банках "дружественных" к России странах. Среди них такие:

Турция;

Объединенные Арабские Эмираты;

Китай.

Эта ситуация представляет серьезную угрозу для доходов от экспорта, которые имеют важное значение для российской экономики.

Стоит добавить, что с середины января 2024 года и евро, и американский доллар на российском рынке подорожали на 4 рубля. Меры центробанка государства-агрессора не смогли остановить обесценивание рубля. В частности, речь идет о резком повышении ключевой ставки и обязательстве продавать на бирже почти всю валюту.

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