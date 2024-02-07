Обмін російської валюти

Громадяни України мають можливість виконувати відповідні фінансові операції через українські банки. Тобто, держрегулятор надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів фінустанов у російських або білоруських рублях.

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Для виконання операцій потрібні будуть дві умови:

Обмін валюти можливий, якщо банки-нерезиденти (за виключенням банків РФ і Білорусі, що перебувають під санкціями) вирішують односторонньо провести конвертацію.

Обмін може відбутися за ініціативою клієнта фінансової установи одноразово для кожного виду валюти.

У контексті цього рішення, Нацбанк також прокоментував впровадження нового порядку ввезення гуманітарної допомоги, що було затверджено постановою уряду. Адже це питання вимагало уточнення механізмів валютного контролю для забезпечення дотримання резидентами встановлених термінів розрахунків за імпортовану продукцію.

Як обміняти валюту

Головна умова для банків — обмінювати кошти лише через ті банки Росії та Білорусі, які не підпадають під санкції. Кожен клієнт може провести такий обмін лише один раз після подання до банку відповідної заяви.

Важливо! Це нововведення стосується лише неготівкових рахунків. А от з готівкою буде складніше, бо ні бізнес, ні пересічні громадяни не зможуть внести цю готівку на рахунок для подальшого обміну.

Крім того, наразі невідомо, які з українських банків зможуть провести такий обмін, бо багато з них закрили свої рахунки в Росії та Білорусі.

Скільки рублів мають українці

Наприкінці грудня 2023 року Нацбанк розповідав, скільки російських та білоруських рублів було на рахунках українців.

Станом на 2021 рік Нацбанк зафіксував такі залишки на рахунках:

Російські рублі: юридичні особи мали еквівалент 2 440 мільйонів гривень, а фізичні особи — 149 мільйонів гривень.

Білоруські рублі: юридичні особи мали еквівалент 3 мільйони гривень, фізичні особи — 5 гривень.

З початком повномасштабного вторгнення залишки дещо знизилися:

Російські рублі: юридичні особи мали еквівалент 1 854 мільйони гривень, фізичні особи — 130 мільйонів гривень.

Білоруські рублі: юридичні особи мали еквівалент 1 мільйон гривень, фізичні особи — 45 гривень.

До кінця листопада 2023 року кількість рублів на рахунках фізичних осіб зросла, тоді як у юридичних осіб спостерігалося зниження: