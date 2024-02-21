Російський рубль знову фіксує втрати

Падіння рубля на Московській біржі, яка недавно два дні поспіль ставила торги на паузу, досить повільне, але впевнене. Під час торгів у середу, 21 лютого, євро вперше за шість тижнів перетнуло позначку в 100 рублів, тоді як долар США подорожчав до 92,56 рубля.

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Це відбувається на фоні проблем із платежами у банках "дружніх" до Росії країнах. Серед них такі:

Туреччина;

Об'єднані Арабські Емірати;

Китай.

До теми! Ця ситуація становить серйозну загрозу для доходів від експорту, які мають важливе значення для російської економіки.

Варто додати, що з середини січня 2024 року і євро, і американський долар на російському ринку подорожчали на 4 рублі. Заходи центробанку держави-агресорки не змогли зупинити знецінення рубля. Зокрема, йдеться про різке підвищення ключової ставки та зобов'язання продавати на біржі майже всю валюту.

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