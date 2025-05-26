Курс рубля до гривні

Економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом розповів, що курс української гривні та російського рубля формуються з врахуванням різних чинників.

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Що впливає на курс гривні

Курс гривні зараз залежить виключно від рішень НБУ, який є максимально незалежною інституцією. НБУ не зважає на інші фактори, крім своїх можливостей, свого бачення макроекономічної ситуації.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи До того ж золотовалютні резерви України зараз на історичному максимумі – майже 47 мільярдів доларів, тож Нацбанк може згладжувати будь-які коливання.

Що впливає на курс рубля

Натомість курс рубля формується абсолютно інакше. Перш за все, курс російської валюти залежить від цін на нафту: чим менша ціна на нафту, за умови що рубль "тримається", тим більшим стає дефіцит федерального бюджету Росії.

Для розуміння, на початку року цей показник досягнув 3,7 трильйона рублів,

– додає Гетман.

Нагадаємо! У травні ціни на нафту впали до мінімуму за 4 роки.

Який курс гривні до рубля сьогодні

26 травня, курс коливається на рівні 0,52 гривні, зафіксувавши спад на 1,18%, за даними Google Фінанси.

Водночас середній курс рубля в банках України становить 0,30 гривні (купівля) – 0,45 гривні (продаж), за даним "Мінфін". До прикладу, 100 російських рублів це 30 гривень в Україні, а 1000 рублів – 300 гривень.

Зверніть увагу! З 24 лютого 2024 року в Україні заборонено проводити будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів, згідно з постановою НБУ. Це означає, що обміняти російські рублі в Україні не вийде.

Що буде з курсом гривні та рубля

Олег Гетман підкреслює, що гривня буде максимально стабільною на ринку. Ба більше, Нацбанк має всі можливості для того, щоб підтримувати курс національної валюти. І виключно через певні зовнішні фактори, як-от торговий баланс, українська гривня буде поступово, щороку "сповзати" в ціні. Можливо на наступний рік курс буде на рівні 44 гривні за долар, а ще через рік – 45 гривень за долар.

Тоді як російська влада буде намагатися зменшити дефіцит бюджету, а це означає поступова девальвація рубля. Протягом 1 – 2 років курс рубля буде дуже нестабільним,

– підмітив експерт.

В довгостроковій перспективі валюта може подешевшати на 10%, 20% або навіть 30%, оскільки нафта зараз торгується на мінімальних рівнях. До того ж немає підстав вважати, що ціни на нафту будуть зростати.