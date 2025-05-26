Курс рубля к гривне

Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом рассказал, что курс украинской гривны и российского рубля формируются с учетом различных факторов.

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Что влияет на курс гривны

Курс гривны сейчас зависит исключительно от решений НБУ, который является максимально независимым институтом. НБУ не учитывает другие факторы, кроме своих возможностей, своего видения макроэкономической ситуации.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы К тому же золотовалютные резервы Украины сейчас на историческом максимуме – почти 47 миллиардов долларов, поэтому Нацбанк может сглаживать любые колебания.

Что влияет на курс рубля

Зато курс рубля формируется совершенно иначе. Прежде всего, курс российской валюты зависит от цен на нефть: чем меньше цена на нефть, при условии что рубль "держится", тем больше становится дефицит федерального бюджета России.

Для понимания, в начале года этот показатель достиг 3,7 триллиона рублей,

– добавляет Гетман.

Напомним! В мае цены на нефть упали до минимума за 4 года.

Какой курс гривны к рублю сегодня

26 мая, курс колеблется на уровне 0,52 гривны, зафиксировав спад на 1,18%, по данным Google Финансы.

В то же время средний курс рубля в банках Украины составляет 0,30 гривны (покупка) – 0,45 гривны (продажа), по данным "Минфин". К примеру, 100 российских рублей это 30 гривен в Украине, а 1000 рублей – 300 гривен.

Обратите внимание! С 24 февраля 2024 года в Украине запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей, согласно постановлению НБУ. Это означает, что обменять российские рубли в Украине не получится.

Что будет с курсом гривны и рубля

Олег Гетман подчеркивает, что гривна будет максимально стабильной на рынке. Более того, Нацбанк имеет все возможности для того, чтобы поддерживать курс национальной валюты. И исключительно из-за определенных внешних факторов, например торговый баланс, украинская гривна будет постепенно, ежегодно "сползать" в цене. Возможно на следующий год курс будет на уровне 44 гривны за доллар, а еще через год – 45 гривен за доллар.

Тогда как российские власти будут пытаться уменьшить дефицит бюджета, а это означает постепенная девальвация рубля. В течение 1 – 2 лет курс рубля будет очень нестабильным,

– подметил эксперт.

В долгосрочной перспективе валюта может подешеветь на 10%, 20% или даже 30%, поскольку нефть сейчас торгуется на минимальных уровнях. К тому же нет оснований считать, что цены на нефть будут расти.