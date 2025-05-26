Чому фондовий ринок США не працює сьогодні

Кожного року в останній понеділок травня у США відзначають День пам'яті. Цього року це 26 травня, пише 24 Канал з посиланням на MorningStar.

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Додають, що 26 травня у США не буде торгів ні на ринку акцій, ні облігацій. Видання Barron`s додає, що торгів не будуть проводити на Нью-Йоркській фондові біржі та біржі Nasdaq, які є найбільшими біржами у світі. Вони відновляють торги з 27 травня.

Що відомо про День пам'яті Це національне свято США. У цей день відзначають американських військовослужбовців, що загинули у всіх війнах і збройних конфліктах, в яких США брали участь.



Додають, що ринки мають багато чого осмислити під час перерви. Зокрема, йдеться про те, що світова торгова політика залишається нестабільною. Тоді як президент США Дональд Трамп пообіцяв заохочувати американців купувати більше товарів національного виробництва, запровадивши тарифи на імпорт.

Водночас він відмовився від наміру вводити тарифи на рівні 50% для ЄС та погодився продовжувати торгові переговори. Це рішення спровокувало падіння цін на золото. Нагадаємо, що через погрози Трампа про нові мита дорогоцінний метал зростав в ціні на минулому тижні.